Waarschuwingsschot gelost bij demo Malieveld toen politiehond werd aangevallen door vechthond

Aan de randen van het Malieveld in Den Haag braken relletjes uit. De politie, die werd bekogeld met vuurwerk, pakte in totaal twintig mensen op. Een groep van enkele tientallen demonstranten bleef lange tijd hangen in de buurt van het Malieveld en kreeg uiteindelijk de opdracht zich te verspreiden. Vijf personen die toch weer naar het Malieveld wilden gaan, werden aangehouden en geboeid afgevoerd.

Met charges waarbij politiepaarden werden ingezet, werden al eerder veel demonstranten van het Malieveld verwijderd. De politie bevestigt dat er zelfs een waarschuwingsschot moest worden gelost. Dat gebeurde toen een hondengeleider van de politie werd belaagd door demonstranten tijdens een charge. Zijn hond werd geschopt en zelf werd hij belaagd door een vechthond. Daarop werd het waarschuwingsschot gelost. Of de vechthond en zijn eigenaar ook zijn opgepakt, is onduidelijk.

Een man werd aangehouden nadat hij door een politiehond tegen de grond was gewerkt.

Op hoofd geslagen

Op Twitter gaan heftige filmpjes rond van enkele charges. Twee demonstranten raakten gewond nadat politiehonden tegen hen waren ingezet omdat zij weigerden te vertrekken. Op een filmpje is te zien dat een liggende man met een politiehond aan zijn been, hard wordt geslagen op zijn hoofd. De man moest naar het ziekenhuis waar hij moest worden gehecht. De politie heeft op dat filmpje nog geen reactie gegeven.

De politie heeft op Twitter wél gereageerd op een ander filmpje waarbij ook iemand hard wordt geslagen: ‘De aanleiding voor zijn aanhouding is niet te zien. Hij werd aangehouden omdat hij agenten aanviel met een stok’, aldus de politie. Te zien is dat die man inderdaad een stok in zijn handen heeft en ook dat hij een klap uitdeelt.

Bij een ander incident werd een vrouw geraakt door een bus van de ME nadat een - vermoedelijk - agent in burger de vrouw een duw gaf. ,,Dit was nadrukkelijk niet de bedoeling”, aldus de politie in een verklaring.

De actievoerders van de groep ‘Nederland in Verzet’ demonstreerden op het Malieveld tegen de huidige coronaregels en kabinet Rutte onder de noemer ‘Nederland in verzet, weg met dit kabinet’. Het gaat om dezelfde organisatie die de afgelopen weken op het Museumplein in Amsterdam aanwezig was. Dat ging soms goed en leidde soms tot rellen.

Van een officiële demonstratie was trouwens geen sprake. Organisator Michel Rijenga wilde dat wel, maar trok het verzoek in toen hij hoorde dat er maar tweehonderd man mocht komen. Wel zou hij op het Malieveld ‘koffie gaan drinken’, zoals hij ook steeds deed op het Museumplein. Dat leidde net als in Amsterdam tot een grote toeloop van mensen. Omdat de verkiezingen nu voor de deur staan, is dit vermoedelijk de laatste ‘koffiedrink-actie’ van Rijenga.

Omdat er zondag in diverse steden - waaronder dus Den Haag - óók werd gedemonstreerd voor een ‘eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid’, werd het extra druk en dus onrustig op het Malieveld. Eén man werd opgepakt die de politie te lijf ging met een stok. De demonstratie voor het klimaat verliep overigens wel volgens plan en volgens de gemaakte afspraken.

De ME veegde het Malieveld met veel machtsvertoon leeg.

Twee demonstraties

Volgens een gemeentewoordvoerder van Den Haag waren er twee demonstraties aangevraagd: een voor op het Malieveld en een voor het naastgelegen Koekamp. Een van de actievoerders voor het klimaat en een van ‘Nederland in Verzet’. Die laatste ging dus officieel niet door, maar veel demonstranten kwamen toch.

Omdat al snel het maximum aantal van 200 demonstranten was bereikt, riep de politie mensen op om niet meer te komen. De politie bleef aanvankelijk ‘voor het overzicht’ demonstranten naar het Malieveld leiden. Zo stonden ter hoogte van het provinciehuis honderden demonstranten, die aanvankelijk niet bij het Malieveld konden komen, maar later werden doorgelaten. Onder luid gejuich stroomden zij het Malieveld op. Eerder versperden politiebusjes nog de weg vanaf Den Haag Centraal Station naar het Malieveld.

De demonstranten probeerden het Malieveld te verlaten en richting het centrum te lopen, maar werden daarbij teruggedreven door de politie. Daarbij werd een waterkanon ingezet.

Vanwege de politie-inzet werden verschillende wegen afgesloten. Ook konden mensen niet meer met de trein richting Den Haag reizen. Met de trein vertrekken vanaf Den Haag bleef wel mogelijk. De NS maakte melding van een ‘storing’ op de eigen website met reisinformatie, met als oorzaak ‘inzet politie’.

Actievoerders bij het Malieveld. De zogenaamde koffiedrinkers sluiten hun protesttour in Den Haag af. Ze hebben wekenlang (met name op het Museumplein) gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen.

In meer dan veertig steden in Nederland, waaronder dus Den Haag, werd gedemonstreerd voor een ‘eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid’ onder de noemer Klimaatalarm. Via de website Klimaatmars2021.nl gaven zo’n 30.000 mensen aan online of fysiek mee te doen aan de landelijke demonstratie. Het werden er nog meer: uiteindelijk deden zo'n 35.000 mensen mee in 44 plaatsen in Nederland.

De demonstranten eisen dat de overheid ‘het roer omgooit en bedrijven dwingt zelf te betalen voor de klimaatschade die ze aanrichten, in binnen- en buitenland’. ,,De overheid moet erop toezien dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen om te verduurzamen. Op eigen kosten. Wij verkiezen mensen boven vervuilende bedrijven”, aldus de organisatie.

