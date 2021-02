Waarom we zo blij worden van sneeuw: ‘Het hoort bij onze Nederlandse identiteit’

Opkomst ‘coronabeha’: lekker los en zonder beugel

4 februari De lockdown heeft allerlei bijzondere effecten op het menselijk gedrag maar één gevolg is wel echt apart: Nederlandse vrouwen schaffen sinds de pandemie ander ondergoed aan. Zo blijken ‘minder opgeprikte’ bh’s zonder vulling en beugel in tijden van thuiswerken opeens opvallend populair.