Waarom we (toch) nog steeds proefdieren gebruiken

‘Scotty’ Hughes krijgt levenslang voor aandeel in moord op misdaad­blog­ger Martin Kok

De 33-jarige Schot Christopher ‘Scotty’ Hughes heeft vrijdag in Glasgow levenslang opgelegd gekregen voor het in de val lokken van misdaadblogger Martin Kok. Die werd op 8 december 2016 in de auto van zijn vader doodgeschoten voor de deur van seksclub Boccaccio in Laren.

22 april