Waarom publiceert de overheid afkomst van criminelen? ‘Het leidt tot meer discriminatie’

Corruptie bij politie of douane iets van deze tijd? ‘Zeker niet, in de jaren 60 werd er ook al omgekocht’

14 februari Corruptie bij de douane of de politie; iets van deze tijd? Zeker niet. Al in de jaren 60 van de vorige eeuw werden Rotterdamse rechercheurs en douanebeambten omgekocht met ‘vrouwtjes’ of dikke enveloppen geld. De criminologen Cyrille Fijnaut (74) en Robby Roks (37) schreven een boek over de zware misdaad in de havenstad. ,,Liquidaties op klaarlichte dag? Dat gebeurde dertig jaar geleden ook”.