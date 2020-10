‘Waarom praten we zo boos?’ vroeg ik en niemand had het antwoord

column Saskia Noort Pik, bemoei je niet met abortus

3 oktober Saskia Noort schrijft wekelijks over nieuws dat haar raakt. De schrijfster laat zich uit over abortus. ,,Ik zou wel een debat willen, maar dan zonder mannelijke egotrippers erbij. Niet over ons recht op abortus, want dat staat al bijna veertig jaar buiten kijf, maar over waarom anticonceptie niet gratis is, maar abortus wel.’’