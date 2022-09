Waarom Nederlanders hoofdrol opeisen in Antwerpse coke-oorlog: ‘Wij deinzen nergens voor terug’

rechtszaak Werkstraf­fen geëist tegen ‘intimide­ren­de’ boeren bij huis minister: ‘Agenten renden voor hun leven’

Tegen de eerste vier van tien boeren die vrijdag terechtstaan voor het uit de hand gelopen protest bij het huis van stikstofminister Van der Wal in Hierden zijn werkstraffen en voorwaardelijke celstraffen geëist. ‘De actie was een doelbewuste poging tot intimidatie’, zei de officier van justitie in de rechtszaal in Zutphen.

23 september