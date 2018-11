Waarom Marco Kroon nu pas met zijn verkrachting naar buiten komt

Oorlogsheld Marco Kroon komt in een boek met een nieuwe onthulling; hij heeft op uitzending in Afghanistan niet alleen zijn ontvoerder gedood, maar is ook door hem verkracht. Een heftig verhaal, maar de grote vraag blijft ook nu: is het allemaal echt gebeurd? Alleen Kroon zelf heeft het antwoord.

Hoe zat het ook alweer precies met geheime missie waar Kroon tien jaar lang niet over sprak?

In januari 2017 biechtte Kroon publiekelijk op dat hij tien jaar eerder een Talibanstrijder had gedood die hem had ontvoerd, mishandeld en vernederd. Zijn werkgever had hij hierover niet eerder ingeseind. Hij was bang dat de geheime missie in gevaar kwam als hij dat wel had gedaan. De kans bestond dat er een onderzoek zou zijn gestart en de missie moest worden stilgelegd.

Waar komt het verkrachtingsverhaal vandaan?

Vrijdag brengt Kroon zijn nieuwe boek Kroongetuige uit waarin hij uitvoerig ingaat op de gebeurtenissen tijdens de geheime missie in Afghanistan. Hierin beschrijft hij ook tot in detail wat hem overkomt als hij tijdens ritje door de stad bij een controlepost gevangen wordt genomen en wordt verkracht. Zelf gebruikt hij overigens dat woord niet omdat hij dat nog steeds niet over zijn lippen kan krijgen.

Waarom is het verhaal over zijn verkrachting niet eerder naar buiten gekomen?

Kroon liet zich eerder dit jaar slechts heel summier uit over wat er precies is gebeurd omdat de missie geheim was. Hij mocht er dus niet over praten. Aanvankelijk had hij ook alleen bij zijn werkgever opgebiecht dat hij een vijand heeft moeten doden die een gevaar vormde voor het leven van zijn mannen en hemzelf. Omdat Defensie daar niet eerder van op de hoogte was gesteld, is daarvan uiteindelijk melding gemaakt bij het OM en werd de Tweede Kamer vertrouwelijk ingelicht. Omdat Kroon bang was dat dit uit zou lekken heeft hij het initiatief gehouden en zelf twee keer een verklaring gegeven. Hij ging daarin niet in details omdat het OM nog onderzoek deed. Dat onderzoek was deze zomer echter afgerond.’’

Waarom vertelt Kroon nu wel dat hij is verkracht?

,,Afgelopen maanden is veel gespeculeerd over wat er nu precies gebeurd kon zijn. Ook is er publiekelijk getwijfeld aan de geloofwaardigheid van zijn verhaal, onder meer door oud-minister van Defensie Eimert van Middelkoop. Hij suggereerde dat Kroon hulp moest zoeken, iets waar de oud-minister onlangs weer op terugkwam. Met het boek wil Kroon dat mensen uit eerste hand horen wat hem is overkomen.’’