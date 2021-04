Waarom ik die vervloekte avondklok wél ga missen

Éindelijk! De terrassen heropenen: ‘Ik geniet nu niet alleen van het bier, maar ook van de vrijheid’

13:29 We mogen weer naar het terras! Ruim een half jaar is de horeca in de Rotterdamse regio dicht geweest. Het is één van de versoepelingen die vandaag in gaat. De terrassen mogen, onder voorwaarden, open van 12.00 tot 18.00 uur.