Waarom het ‘alcoholslot’ nog niet is opgeheven

Wie een fles wijn of kratje bier wil halen bij de supermarkt, slijter of avondwinkel, moet dat nog altijd voor 20.00 uur doen. Op sociale media vragen steeds meer mensen zich af of het bestaan van de maatregel misschien vergeten is door demissionair premier Rutte en coronaminister De Jonge. Op de persconferenties is het geen onderwerp van gesprek.