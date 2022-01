Waarom het al dagen mistig is en dat voorlopig ook zo blijft

Wanneer je uit het raam kijkt, is de kans groot dat je niet veel verder kunt zien dan ongeveer tweehonderd meter. Het is al dagen grijs en mistig in Nederland. Hoe komt dat precies en hoe lang gaat dat nog duren? Roosmarijn Knol van WeerPlaza geeft antwoord.

Waar komt de mist vandaan?

,,We hebben momenteel te maken met een hogedrukgebied. Dat is een weerpatroon waarbij er in de atmosfeer sprake is van dalende luchtbewegingen. Dat is typerend voor rustig weer met weinig wind of regen. Wat opvalt is dat het hogedrukgebied constant op ongeveer dezelfde plek ligt. Daardoor blijft de hardnekkige bewolking en mist in onze buurt. Voor een lagedrukgebied is wisselvallig weer juist kenmerkend. Dan is er doorgaans meer regen en wind.”

Sinds wanneer hangt het hogedrukgebied boven Nederland?

,,Het hogedrukgebied dat momenteel boven Nederland hangt, was er vorige week al. In december was er ook een week waarin het heel grijs was. Het is een terugkerend patroon, met kleine onderbrekingen. Wat je nu ziet, is dat alle storingen om het hogedrukgebied heen worden geleid en ver bij ons uit de buurt blijven. In het Middellandse Zeegebied is er momenteel juist wel veel regen en wind.”

Komt dit vaker voor?

,,Aanhoudend grijs en mistig weer is iets dat in de winter geregeld voor kan komen. Dat ligt aan waar het hogedrukgebied precies komt te liggen. Hoewel er geen statistieken zijn waarin wordt bijgehouden hoe vaak het precies voorkomt, is dit wel iets dat bij typisch Nederlands winterweer past. Het is niet uitzonderlijk, maar wel opvallend dat het al dagen achter elkaar zo grijs en mistig is.

Hoe lang blijft het nog mistig?

,,In onze voorspellingen kunnen we een maand vooruit kijken, daarbij moet wel gezegd worden dat de voorspellingen nog kunnen veranderen. Wat we nu zien in de weerkaarten is dat er signalen zijn dat het hogedrukgebied ook de komende weken aanwezig blijft. De rode draad is dat het hogedrukgebied heel krachtig is en voorlopig nog blijft hangen. Het is dus aannemelijk dat het nog wel een tijdje grijs en mistig blijft.”

