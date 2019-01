Waarom die woede tegen moeder op iconische brandfoto Scheveningen?

Vlieland stelt rederij MSC aansprake­lijk

De gemeente Vlieland heeft de Zwitserse rederij MSC per brief aansprakelijk gesteld voor de schade die op het Waddeneiland is ontstaan door de aangespoelde containers. Dat heeft burgemeester Tineke Schokker (CDA) van Vlieland gezegd in het televisieprogramma Jinek.