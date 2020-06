Waarom die (verboden) knuffel zo belangrijk is voor kleine kinderen

Aan boord van een KLM-vlucht naar Barcelona: ‘Afstand houden natuurlijk totaal onmogelijk’

12:55 De meeste EU-landen hebben vandaag weer hun grenzen voor buitenlanders geopend. Op Schiphol was er direct duidelijk meer activiteit en leven dan in de afgelopen maanden. Reizigers benutten de eerste kans weer naar Athene of Lissabon te vliegen. Correspondent Edwin Winkels was vanochtend op Schiphol en vloog zelf naar Barcelona.