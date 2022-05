Waarom complotdenkers dik 200.000 euro moeten aftikken bij gemeente: ‘Uniek hoge schadeclaim’

update/met video Eerste tropische dag van het jaar een feit, morgen code geel om onweersbui­en

Het KNMI heeft voor morgen code geel afgegeven voor het hele land vanwege onweersbuien. Maar vandaag is de eerste tropische dag van het jaar een feit. In het Limburgse Arcen steef het kwik naar 30,1 graden. Dat staat in schril contrast met morgen, als in de middag zware onweersbuien worden verwacht en het in het oosten zelfs flink kan waaien, regenen en hagelen.

18 mei