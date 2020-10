Waar lopen blinden tegenaan? Sander en Tatjana maken podcastserie

VIDEO ‘Vriende­lij­ke herfstda­gen’ in het verschiet: fris, maar een stuk droger

13 oktober We hebben de afgelopen weken heel wat regen voor de kiezen gekregen en de koek is nog niet op. Er blijft kans op nattigheid - maar, zegt Weerplaza-weerman Wilfred Jansen blijmoedig: ‘Kans op regen wil niet zeggen dat het ook echt nat wordt.’ Richting het weekend laat de zon zich wat vaker zien en wordt er slechts lokaal een bui verwacht. Met een beetje wind wordt het een graad of 12, prima voor een herfstig coronawandelingetje.