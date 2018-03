VVD Woerden deelt condooms uit: 'Voel de liberaal in je'

Geen pennen, keycords of rolletjes snoep, maar condooms als campagnegadget. De VVD Woerden deelt de latex voorbehoedsmiddelen uit met op de verpakking de dubbelzinnige teksten ‘Kom je ook 21 maart?’ en ‘Voel de liberaal in je’. Initiatiefnemer Florian Bos (29) zegt tot nu toe vooral positieve reacties te krijgen op de verkiezingsstunt. ,,Een enkele zegt ‘nou nou...’, maar meestal zorgt het voor een grote glimlach op het gezicht.” Samen met een paar andere jonge kandidaat-raadsleden deelde Bos de condooms afgelopen zaterdagavond uit aan bezoekers van verschillende horecagelegenheden in de gemeente Woerden. ,,We gaan natuurlijk niet op zondagochtend als de kerk uit gaat in Zegveld staan. Dat zou provocerend zijn. Wij willen jongeren bereiken en richten ons op het uitgaanspubliek.”

Hilarisch

In de cafés delen Bos en zijn fractiegenoten de knaloranje verpakkingen uit aan mannen en vrouwen. ,,We zeggen met een grote glimlach en een knipoog: ik heb wat leuks voor je”, verduidelijkt Bos zijn aanpak. ,,Als iemand eenmaal doorheeft wat er in de verpakking zit, krijg je vaak een hilarische reactie. Vervolgens heb je een opening om een gesprek aan te gaan over de verkiezingen. En dan niet over de belastingverordeningen, maar over onderwerpen die leven bij jongeren, zoals schenktijden, evenementenbeleid en boa’s.”

Bos, die het idee voor de condooms opperde, kreeg van zijn partijgenoten meteen groen licht om driehonderd condooms te bestellen. ,,Ze moesten eerst wel heel hard lachen, maar daarna vonden ze het een goed idee. Wij zijn altijd heel serieus met politiek bezig, maar je moet mensen soms ook op een ludieke manier triggeren. Het is algemeen bekend dat er minder jongeren stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen, omdat ze weinig interesse hebben in de lokale politiek. Met deze slechte woordgrap kunnen we toch met hen praten over de gemeentepolitiek.”

Condooms uitdelen in verkiezingstijd is niet nieuw. De liberalen deelden eerder in verkiezingstijd condooms uit met dezelfde teksten. Zoals in 2010 in Leiden en in 2014 in Abcoude. Bos: ,,Maar we zijn wel de enige partij in Woerden die het nu doet.”