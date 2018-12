VVD'er Klaas Dijkhoff politicus van het jaar

Ministerie vraagt slachtof­fers van verkrach­ting naar optreden politie

13:31 De inspectie van Justitie en Veiligheid gaat slachtoffers van zedenmisdrijven in verschillende regio's vragen hoe de politie met hen is omgesprongen. De Tweede Kamer verzocht minister Ferd Grapperhaus (CDA, Justitie en Veiligheid) een onderzoek te starten na een omstreden aanrandingszaak in Hoorn.