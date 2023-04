VVD en ChristenUnie tegen eerder vrijgeven informatie donorvader

Toch blijven daar bij de Kamer wel zorgen over. Donoren kunnen buiten de klinieken om en/of in het buitenland actief op zoek gaan naar wensouders. GroenLinks wil onder meer dat donoren worden bestraft die aan meer dan twaalf vrouwen hun zaad doneren. Corinne Ellemeet diende daartoe een motie in, samen met D66 en PvdA.

Minister Kuipers ontraadde de motie. Het is aan de minister van Justitie en Veiligheid om hier een oordeel over te geven, zei Kuipers. De overheid kan zich niet bemoeien met wat ouders met een kinderwens in de privésfeer doen, door bijvoorbeeld buiten een kliniek in Nederland of in het buitenland naar een donor op zoek te gaan, zei hij eerder in het debat. De minister kan deze ouders alleen informeren over het belang om van een Nederlandse kliniek gebruik te maken. ,,Het blijft de verantwoordelijkheid van de ouders.”