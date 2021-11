Vuurwerkverkopers in tranen na verbod: ‘Ik sta gewoon te trillen’

Eigenaresse Evelien Arler-Marijn van Witte Vuurwerk langs de A1 bij Eemnes was er al niet gerust op. Eergisteren kwamen de eerste signalen naar buiten dat het kabinet er iets voor voelde om dit jaar weer gewoon een traditioneel oud en nieuw toe te staan. ,,Iedereen in de branche stond te juichen, maar ik bleef heel sceptisch. Dat gedram over een vuurwerkverbod gaat altijd maar door. Ik hoopte dat ik het mis zou hebben, maar dat was niet zo”, zegt ze geëmotioneerd als het bericht over het vuurwerkverbod net is binnen gekomen.