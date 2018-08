Vuurwerkfestival in Scheveningen gaat vanavond wel door

Zo viel een Twentse vrouw (30) in de armen van een oplichter

9:20 TWENTERAND - Terwijl de 30-jarige Tamara uit de gemeente Twenterand met haar vriend Franklin in Slovenië verblijft, krijgt ze een telefoontje van haar huilende vader: haar moeder heeft een aneurysma gehad en wordt in coma gehouden. Ze moet onmiddellijk naar huis komen. Met haar moeder is echter niets aan de hand. Wel met haar vriend...