Vuurwerkbranche wil strengere EU-regels tegen productie illegale ‘bommen’

De discussie over de strijd tegen illegaal vuurwerk laait na afgelopen jaarwisseling weer hoog op. Waar politievakbond ACP pleit voor zwaardere straffen voor het bezit ervan, ziet de Nederlandse vuurwerkbranche de oplossing in een hardere aanpak van de productie in Europa.

Volgens Leo Groeneveld, voorzitter van de vuurwerkkoepel Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN), zouden strengere Europese regels ‘een enorme stap voorwaarts’ zijn in de strijd tegen illegaal vuurwerk. ,,In Italië zit een grote cobra-producent. Dat vuurwerk wordt vervolgens Nederland binnengehaald.”

Cobra's hebben volgens de politie de kracht van een handgranaat. Ook afgelopen jaarwisseling werd deze 'bommen’ richting hulpverleners gegooid. De vuurwerkbranche heeft de overheid volgens Groeneveld al in 2008 op de productie van zwaar vuurwerk elders in Europa gewezen. Maar de weg naar verandering is moeizaam, zegt hij. ,,Toen was al duidelijk dat de Europese regelgeving veranderd moet worden. Deze producten zijn bedoeld voor professioneel vuurwerk, maar professionals in Nederland gebruiken het helemaal niet. Desondanks wordt voor miljoenen aan cobra’s binnengehaald.” Met name de logistiek gaat illegaal, ziet Groeneveld.

Volledig scherm Illegaal knalvuurwerk is zo krachtig dat er brievenbussen mee worden opgeblazen. © Caspar Huurdeman

Volgens Groeneveld is aan de voorstellen die gedaan zijn ‘niet teveel aandacht besteed’. ,,Nu is de Nederlandse overheid zich ervan bewust, maar deze heeft blijkbaar te weinig doorslaggevende macht of kracht om te zorgen dat het op zeer korte termijn verandert. Richting de Europese commissie is wel een voorstel gelanceerd, maar er zit heel weinig snelheid in.”

Ook zou er volgens de branche een bovengrens moeten komen voor het gewicht van kruit in knalwerk. Als dat er wel zou zijn, dan is er nog een beperking, zegt Groeneveld. ,,Zogeheten flashbangers worden nu soms met 100 gram kruit geproduceerd, dat is misdadig.”

Het stoort de branche al langer dat zij verantwoordelijk worden gehouden voor illegaal vuurwerk. ,,Daar zijn we niet verantwoordelijk voor. Daar moeten we als samenleving iets tegen doen”, zegt Groeneveld.

Zwaarder straffen

Politiebond ACP herhaalde vandaag waar ze al sinds 2017 voor pleiten: ze willen dat het bezit van zwaar illegaal vuurwerk onder de wet wapens en munitie valt. ,,We hebben het hier namelijk over explosieven”, aldus een woordvoerder. Ook willen zij een landelijk vuurwerkverbod.

De afgelopen jaarwisseling hadden politiemensen het volgens de bonden op veel plekken razend druk. Meerdere agenten raakten gewond en liepen bijvoorbeeld gehoorschade op doordat ze bekogeld werden met vuurwerk, zei de korpsleiding. In twaalf gemeenten was er een vuurwerkverbod van kracht, maar dat werd massaal genegeerd. Volgens de politiebonden is handhaven nu amper mogelijk en is een landelijk verbod de beste oplossing.

,,Dat verbod zal een combinatie moeten worden”, aldus de zegsman van de ACP. ,,Dus niet alleen een verbod op consumentenvuurwerk. Er zijn meer maatregelen nodig om dat extreem explosieve materiaal uit het buitenland te weren, bijvoorbeeld door internationale afspraken te maken. De politiek moet daarvoor aan de bak. Er moet iets gebeuren. Het kan niet alleen blijven bij woorden van verafschuwen en veroordelen.”