Vuurwerkbom op balkon vanwege regenboogvlag: ‘Ik voel me bedreigd’

De woning van Jesper Raaijman (35) in Amsterdam-Oost is gisteravond bekogeld met een vuurwerkbom. Hij vermoedt dat de daders zijn huis moesten hebben vanwege de regenboogvlag aan zijn balkon. Een maand geleden vlogen er al twee eieren door de balkondeuren naar binnen.

Het is de tweede woning met een regenboogvlag in de wijk die sinds juli is bekogeld met eieren. Bewoner Jesper Raaijman voelt zich bedreigd. ,,De vorige keer was ik op vakantie en zat een vriend in mijn huis toen de eieren naar binnen vlogen. Nu hoorde ik een klap op het balkon en zag ik rood licht flikkeren", vertelt hij.

De Amsterdammer rende bij het raam weg. ,,Ik heb enkel glas en was bang dat het eruit zou klappen.” Een klap volgde. De ramen bleven erin, maar zijn bloembak is kapot. ,,Ik ben echt boos. Dat mensen eieren en vuurwerk meenemen en bewust op iemands balkon gooien. Dat vind ik naar”, zegt Jesper.

Aan het balkon van Jesper Raaijman hangt een regenboogvlag. Op zijn balkon werd een vuurwerkbom gegooid die zijn plantenbak beschadigde.

Het is in Amsterdam-Oost niet het eerste incident dat te maken heeft met homohaat. Een stel werd in mei twee keer lastiggevallen en mishandeld op straat. Later diezelfde maand werd een man uitgescholden en gestoken met een stuk glas. Voor die zaken werden al meerdere tieners aangehouden.

Pride

In juli hing een homostel dat een minuut of drie bij Jesper vandaan woont de regenboogvlag aan het balkon, omdat de Pride door corona niet doorging zoals normaal. Zij hadden binnen een dag eierschillen op het balkon liggen. Toen de vlag voor een tweede keer werd bekogeld, besloten omwonenden eveneens de regenboogvlag aan het balkon te hangen.

Uit sympathie hing ook Jesper de vlag buiten. Zo wil de bewoner de homogemeenschap steunen. ,,Die vlag staat voor gelijke rechten voor gays. Voor een vrijere wereld waarin iedereen mag zijn wie die is. Ik had niet verwacht dit dit de reactie zou zijn.”

Half augustus vlogen er bij Jesper Raaijman twee eieren via de balkondeuren naar binnen. Hij vermoedt vanwege de regenboogvlag aan zijn balkon.

Aangifte

Vanochtend heeft de Amsterdammer aangifte gedaan van het incident, zo bevestigt een woordvoerder van de politie. Ook het team Roze in Blauw, het politienetwerk dat zich speciaal bezighoudt met anti-homogeweld, is inmiddels op de hoogte. De woordvoerder kan niet zeggen of er nog meer woningen met regenboogvlaggen zijn bekogeld. Ook is nog niet duidelijk wat met de aangifte gaat gebeuren.

Voor Jesper is het duidelijk dat de incidenten voortkomen vanuit ‘homohaat'. Maar hij peinst er niet over om de vlag weg te halen. ,,Ik hang er eerder nog meer op. En hopelijk doen mijn buren ook mee.” Wel voelt hij zich bedreigd. ,,Ik hoop dat het hierbij blijft. Er lopen hier ook kinderen over straat. En wat als er iets gebeurt als mijn vriendin alleen thuis is. Dat zou ik echt heel naar vinden.”