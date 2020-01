Vuurwerk mogelijk oorzaak liftdrama Arnhem, waarbij vader en zoon (4) omkwamen

Het gezin uit Arnhem was op bezoek in de flat en stond in de lift toen de brand uitbrak. De brandweer meldde dat zij via de liftkoker veel rook hadden binnengekregen. Het onderzoek van de politie is in volle gang. Volgens een woordvoerder zijn in de portiek sporen aangetroffen die erop wijzen dat vuurwerk in de hal is afgestoken. Ook worden er camerabeelden bekeken die mogelijk meer duidelijkheid kunnen geven over de oorzaak van de brand.