Vuilophalers krijgen 13 procent loonsverhoging, de chefs 7 procent; stakingen voorbij

Aan die overeenkomst gingen weken van stakingen bij gemeenten vooraf, waarbij in steden als Utrecht, Den Haag en Amsterdam geen vuil werd opgehaald. Die stakingen worden nu opgeschort. Als de vakbondsleden instemmen met het behaalde resultaat dan zijn de stakingen definitief van de baan.

Afgesproken is nu met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die de onderhandelingen namens alle gemeenten met de vakbonden voerde, dat medewerkers in de lage schalen de hoogste loonsverhogingen krijgen. De lonen in die laagste schalen gaan met 13 procent omhoog. Dan gaat het bijvoorbeeld om de vuilnisophalers en medewerkers van de stadsreiniging. Bij de iets hogere schalen, vanaf loonschaal 5, waar bijvoorbeeld een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) onder valt, is een stijging van zo’n 12 procent afgesproken. In de hoogste schalen, vanaf loonschaal 11, stijgen de lonen bijna 7 procent. Gemeenteambtenaren krijgen daarnaast een extra vakantiedag en een extra feestdag erbij en een vergoeding voor hybride werken van 3 euro per dag.

Vuilnis

Door de staking van de vuilnisophalers kwam er veel druk op de cao-onderhandelingen. Onder andere in Utrecht, Den Haag, Groningen en Amsterdam werd als gevolg van de staking geen vuilnis opgehaald. Woensdag zouden werknemers van de stadsreiniging in Den Bosch en Maastricht het werk neerleggen. In Maastricht hadden ondernemers zelf al veegmachines geregeld uit angst dat de rotzooi van carnaval een week zou blijven liggen als gevolg van de staking.

Knokken

,,We hebben hard moeten knokken voor dit resultaat”, stelt CNV-onderhandelaar Juan Schot in een verklaring. ,,Maar het is niet voor niets geweest. Uit dit akkoord spreekt waardering voor de gemeenteambtenaren die de afgelopen jaren veel extra taken erbij hebben gekregen. Volkomen terecht springen de laagste salarisgroepen er procentueel het beste uit. De mannen en vrouwen van de gemeentelijke reinigingsdiensten en handhaving hebben Nederland de afgelopen weken laten zien en horen dat zij voor Nederland onmisbaar zijn, maar ook dat zij zelf de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen.”

Rondkomen

,,Onze leden hebben er de laatste weken stevig voor gestaakt op straat. Dat zal niemand in Nederland ontgaan zijn”, zegt Marieke Manschot van FNV. ,,Dankzij dit principeakkoord krijgen de werknemers in de laagste schalen een forse loonsverhoging, die zij hard nodig hebben om rond te komen in deze voor hen financieel zware tijden.” FNV legt het principeakkoord positief voor aan de leden.

Succesvol

Of stakingen altijd tot hogere lonen leiden is lastig vast te stellen zei Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam vorige week tegen deze site. ,,Je ziet dat er na stakingen een hoger loonbod komt. In zoverre lijkt het dat staken succesvol is. Maar je weet niet of dat hogere bod er ook gekomen zou zijn als ze waren blijven onderhandelen.’’

Betaalbaarheid

VNG-onderhandelaar Ton Heerts kondigde vorige week tijdens een vakbondsmanifestatie in Utrecht aan met een nieuw cao-bod te komen. Hij zei te begrijpen dat de geboden 5 procent meer loon te karig was, maar noemde de eisen van de vakbonden te hoog. Een woordvoerder van de VNG zei wel dat er door de stevige loonsverhoging zorgen zijn over de betaalbaarheid van de loonstijging voor gemeenten.

De overeenkomst met een looptijd van twaalf maanden geldt voor ongeveer 190.000 medewerkers in de gemeentelijke sector. VNG en de vakbonden hebben afgesproken om voor 6 april het cao-akkoord aan de leden voor te leggen.