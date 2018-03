Vuile oostbloktruck omzeilt de milieuzone

Het probleem speelt niet alleen in de steden, maar ook in het Rotterdamse havengebied waar de Maasvlakte een milieuzone is. Nederlandse transportondernemers moeten daar met lede ogen toekijken dat zij hebben moeten investeren in nieuwe, schonere trucks om in de Rotterdamse haven te mogen werken en hun concurrenten uit het Oostblok niet.

'Oneerlijke concurrentie'

,,Alweer oneerlijke concurrentie’’, zegt Anton van der Perk. Hij is eigenaar van een transportbedrijf en ook bestuurslid van belangenorganisatie Vetron die het probleem aanhangig maakt. Transport Logistiek Nederland (TLN) maakt eveneens werk van de kwestie, net als verschillende gemeenten al aan de bel hebben getrokken bij de Tweede Kamer en in Brussel.

De Vetron is een belangenorganisatie van eigen rijders. Deze zelfstandige chauffeurs ondervinden al concurrentie van de lager betaalde buitenlandse collega’s uit Oost-Europese landen als Roemenië en Hongarije. ,,Dit komt daar weer bij’’, zegt Van der Perk. De reden waarom de camera’s de buitenlandse nummerborden niet kunnen controleren, is dat er geen Europese afspraken zijn over het uitwisselen van kentekengegevens voor milieuovertredingen.

Gemeente

In een briefwisseling met Vereniging Transport Ondernemers Nederland (Vetron), die bij de gemeente Rotterdam heeft geklaagd over de gebrekkige controle op de Maasvlakte en handhaving eist, stelt de gemeente dat de eigenaren van vrachtwagens met niet-Nederlandse kentekens daardoor ‘nauwelijks te traceren’ zijn.

De gemeente Rotterdam, andere gemeenten met een milieuzone en ook transportbrancheorganisatie TLN lobbyen voor de Europese uitwisseling van gegevens. Tot nu toe zonder resultaat. ,,Het gaat hier om een gelijk speelveld en niet te vergeten ook om het milieu’’, zegt Quinten Snijders van TLN. ,,In de stadscentra gaat het om een enkele vrachtwagen, maar in de haven rijden veel buitenlandse chauffeurs rond.’’ Volgens schattingen komt 40 procent van de vrachtwagens op de Maasvlakte uit het buitenland.

Quote Zoals het nu gaat, is het discriminatie. Anton van der Pek, eigenaar transportbedrijf

Speciale app

Met de aanleg van de Tweede Maasvlakte is afgesproken om net als in veel stadscentra maatregelen te nemen voor de luchtkwaliteit. Alle dieselvrachtauto’s moeten over een moderne Euro VI-motor beschikken. Sinds 2015 hangen camera’s boven de weg naar de Maasvlakte, de N15, die de kentekens van de vrachtwagens die de Maasvlakte oprijden, filmen. Zo moeten ze de oude, meer vervuilende er uit pikken. De buitenlandse voertuigen die niet aan de regels voldoen, zijn alleen te controleren door agenten en toezichthouders die een speciale app op hun telefoon hebben. ,,Maar het aantal controleurs is de afgelopen jaren sterk ingekrompen’’, zegt Vetron-bestuurder Van der Perk.

Hoewel TLN zegt dat het in de binnensteden om ‘een enkele vrachtwagen’ gaat, ziet Frank Hensen geregeld walmende Roemenen en Litouwers voorbijkomen in zijn woonplaats Rotterdam. Tot zijn frustratie, want met zijn eigen Citroen CX mag de oprichter van de stichting Rotterdamse Klassiekers het stadscentrum niet in. ,,Nederlanders krijgen een bekeuring, zij niet. Hier is sprake van rechtsongelijkheid.’’

Opschorting

VVD-parlementariër Remco Dijkstra zegt dat de milieuzone op de Maasvlakte beter opgeschort kan worden. ,,Totdat die goed en eerlijk geregeld is.’’ Hij heeft Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van infrastructuur Stientje van Veldhoven. Wat hem betreft, maakt zij direct met de landen waar veel truckers vandaan komen afspraken over de informatie-uitwisseling. ,,Dit is urgent, want hier worden Nederlandse ondernemers benadeeld.’’

Voor wat betreft de milieuzones in de steden hoeft die opschorting van hem nog niet. Wel vindt hij dat de gemeenten 'voorlopig pas op de plaats moeten maken'. ,,Totdat er duidelijkheid is, lijkt het me beter als er geen milieuzones bij komen. Sowieso lijkt het me beter als de gemeenten rijksbeleid afwachten, zodat we straks een uniform systeem hebben. Dat komt er aan.’’

Advocaat