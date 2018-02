VU eist opheldering over omstreden Palestijnse spreekster

Odeh werd die in 1969 in Israël tot levenslang veroordeeld voor een bomaanslag waarbij twee doden vielen. Ze kwam in 1980 vrij door een gevangenenruil. Voor de zogeheten Revolutionaire Eenheid, de linkse studentenclub die haar had uitgenodigd, is ze een 'Palestijnse heldin'. De organisatie stelt dat Odeh haar betrokkenheid bij het geweld van destijds altijd heeft ontkend.



Voor de VU is het grootste probleem dat een bijeenkomst met 'iemand met op zijn zachtst gezegd een reputatie' vooraf gemeld had moeten worden, vooral met het oog op de veiligheid. ,,Wij willen kunnen inschatten wat voor bijeenkomst het is en of bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen nodig zijn. De organisatie heeft compleet verzuimd zich dat af te vragen.''



De avond zou eigenlijk in een kerk plaatsvinden, maar werd volgens de organisatie verplaatst vanwege dreigementen. Odeh zou komen spreken over haar 'verzet tegen de Israëlische apartheid'.