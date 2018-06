Vrouwen zoeken vaker én eerder hulp na verkrachting

In een Centrum Seksueel Geweld (CSG) kunnen slachtoffers sinds 2012 medische en psychologische hulp krijgen na een recente verkrachting of aanranding. Ook kan bewijsmateriaal worden veiliggesteld voor latere aangifte.



Dat gebeurt steeds meer: 1103 slachtoffers bezochten binnen een week na hun verkrachting of aanranding een Centrum Seksueel Geweld, blijkt uit het vanmiddag verschijnende jaarverslag over 2017. Dat waren er 833 een jaar eerder.



1521 mensen meldden zich voor een ouder voorval van seksueel geweld, ruim 400 meer dan in 2016. In 9 op de 10 gevallen (92 procent) zijn de slachtoffers vrouw.



De flinke stijging van het aantal slachtoffers schrijven de centra onder meer toe aan het #MeToo-schandaal van vorig najaar. In oktober en november was er een enorme piek in het aantal meldingen en telefoontjes. Ook de toegenomen naamsbekendheid speelt mee, en het toegenomen aantal vestigingen.



,,Toevallig viel #MeToo exact samen met een landelijke informatiecampagne van het Fonds Slachtofferhulp", vertelt Iva Bicanic, klinisch psycholoog en landelijk coördinator Centrum Seksueel Geweld. Die campagne heette Als Het Jou Overkomt en is tevens de in het Nederlands vertaalde titel van Lady Gaga's hit 'Til it Happens To You. Zangeres Jennie Lena kreeg voor de campagne speciaal fiat van Gaga's management om het uit te brengen.