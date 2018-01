Vrouwen worden steeds later moeder

Het lage geboortecijfer bij vrouwen onder de 30 jaar zorgt ervoor dat er in 2017 169.000 baby’s zijn geboren, aldus voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op basis van de voorlopige cijfers is het aantal geboorten zelfs lager dan bij het vorige dieptepunt, 170.000, in 1983.

Ook het kindertal daalt. Nu is dat gemiddeld 1,61 per vrouw. Zeven jaar geleden was dat 1,80. Vooral jonge vrouwen stellen hun kinderwens uit. In 2017 werden er 55 kinderen per duizend twintigers geboren, in 2000 waren dat er 73. Ook het aantal tienermoeders daalt, bij vrouwen boven de 35 jaar is het aantal geboortes licht toegenomen.