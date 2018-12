Vrouwen voor het eerst hoger opgeleid dan mannen

Video Paniek op Schiphol: man zwaait met mes en roept dat hij ‘iets in tas’ heeft

13 december Een deel van de luchthaven Schiphol is vanavond ontruimd nadat een man met een mes begon te zwaaien en schreeuwde dat hij ‘iets’ in zijn tas had. Uiteindelijk bleek dat niet het geval te zijn. De man is gearresteerd en de luchthaven is weer volledig toegankelijk.