Vrouw zonder vaste baan minder snel moeder

Het onderzoeksinstituut onderzocht een jaar lang een groep van 25 duizend kinderloze vrouwen tussen de 18 en 45 jaar met een partner. In dat jaar moesten ze aangeven of ze zwanger waren geworden. Bij vrouwen met een flexibel contract was dat bij 13 procent het geval, bij vrouwen met een vast contract 18 procent. Vooral hoog opgeleide vrouwen die fulltime werken hadden de laagste kans om moeder te worden. Laagopgeleide vrouwen zonder vaste baan werden juist het meest zwanger.

Volgens het CBS is het nog moeilijk om harde conclusies te verbinden aan de uitkomsten van het onderzoek. Zo is er maar beperkt rekening gehouden met de timing van het moederschap. Een flexibele baan hoeft niet de reden te zijn dat vrouwen een eventuele kinderwens uitstellen. ,,Hoger opgeleide vrouwen hebben veel geïnvesteerd in hun studie en het zou zo kunnen zijn dat ze dat eerst ten gelde willen maken en aan hun carrière willen werken,’’ zegt Jan Latten van het CBS. ,,Of misschien willen ze eerst wel van het leven genieten. Naar de precieze beweegredenen hebben we nog geen onderzoek gedaan.’’