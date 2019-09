Vrouw wint vertrouwen van 94-jarige man, drogeert hem en plundert rekening

Veel later wordt hij aangetroffen op de grond naast zijn bed. De man is ernstig onderkoeld. Uit onderzoek blijkt dat hij gedrogeerd is. De man moest een aantal dagen in het ziekenhuis blijven en heeft moeten revalideren. Het gaat nog altijd niet goed met hem.



De oplichtster ging met zijn bankpas aan de haal. Nog dezelfde ochtend is met die pas een aanzienlijk bedrag opgenomen bij een geldautomaat. Volgens de politie is het aannemelijk dat de dader vaker toeslaat of heeft toegeslagen.



De vrouw is ongeveer 60 jaar oud, heeft een lichte huidskleur en grijzend haar. Ze is vermoedelijk Nederlands, vrij klein van stuk en stevig gebouwd. Ze lijkt moeilijk, een beetje ‘waggelend’, te lopen.



Weet u meer over deze vrouw? Dan kunt u contact opnemen met de Politie Opsporingstiplijn (gratis): 0800 - 6070. Ook is het mogelijk om een sterktewens voor het slachtoffer achter te laten.