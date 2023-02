Vrouw uit IS-kamp eerste in Nederland die terechtstaat voor misdrijf tegen Yezidi’s

Anita (64) laat mooie supermark­ten in Nederland links liggen: ‘Betaal liever enkel voor het product’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we onder meer in de supermarkt. Anita Heimans (64) gaat het liefst naar Duitsland, waar je puur voor de producten betaalt en niet voor de mooie inrichting van een winkel.

9 februari