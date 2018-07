Vrouw smeerde sambal op vagina van rivale en krijgt bijna half jaar cel

UPDATE Waterbe­drijf waarschuwt voor 'slap straal­tje' en bruin water uit de kraan

11:31 Mensen in Friesland, Overijssel en Flevoland kunnen last hebben van lagere waterdruk. Er wordt fors meer leidingwater verbruikt, waardoor de druk automatisch afneemt. Ook kan het drinkwaterbedrijf, in deze delen van het land is dat Vitens, zelf nog aan de waterkraan draaien: 'Als we de druk een beetje verlagen, besparen we zo twintig procent'.