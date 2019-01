Vrouw glijdt uit over pot mayonaise en krijgt 11.500 euro schadevergoeding

Een vakkenvuller had de pot uit zijn handen laten vallen en is daarna zonder de troep op te ruimen of het gebied af te zetten weggelopen. Huilend van pijn en schrik en onder de mayonaise zou de uitgegleden vrouw vervolgens naar de servicedesk zijn gestrompeld voor hulp. Omstanders en winkelpersoneel zouden volgens het slachtoffer na de valpartij geen vinger hebben uitgestoken om te helpen. In het ziekenhuis werd later een scheur in de meniscus van de vrouw vastgesteld.