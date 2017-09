Vrouw gewond na explosie in woning Haarlem

‘We moeten onze geschiedenis niet wegmoffelen’

9:01 De heisa over het Rotterdamse kunstcentrum Witte de With staat niet op zichzelf. Al langer woedt de discussie of de zogenaamde helden van vroeger nog wel een straat, plein of beeld verdienen. Liesbeth Dirks (58 jaar), geschiedenisleraar van het jaar, vindt van wel.