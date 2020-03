Vrouw en hond mishandeld door groep jongens in Lichtenvoorde

Vrouw werd zelf mishandeld

De geschrokken vrouw reageerde vervolgens op de jongens. Ook ontfermde zij zich over haar huisdier. Daarop werd zij ook zelf mishandeld. Hoe ernstig de vrouw eraan toe is, is niet precies duidelijk. ,,Het heeft in elk geval niet geleid tot een ziekenhuisopname", zegt de politiemedewerkster.



De vrouw belde vervolgens de politie, die nu op zoek is naar de daders en hoopt dat getuigen van het incident zich melden. Wie meer weet over de daders, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.