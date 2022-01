Vrouw die poepte tegen pand van horecazaak biedt excuses aan: ‘Ze schrok van de commotie’

Eigenaar Roy Kappert werd vanavond verrast toen de vrouw naar het restaurant belde om haar excuses te maken. ,,Ze heeft een van mijn medewerkers gesproken en gezegd dat ze zelf schrok van de commotie”, zegt de uitbater. ,,Ze heeft haar excuses aangeboden en moest stiekem wel lachen om de videobeelden. Ze had de camera niet gezien, want zat met haar kont tegen het bordje waarop staat dat ons pand wordt beveiligd met een camera.”



Op het moment dat de vrouw belde stond Kappert zelf op het voetbalveld om naar eigen zeggen even zen te worden. En dat was hard nodig: ,,De stemming in het bedrijf was vandaag beduusd. Mede door de alle media-aandacht kregen een een vloedgolf aan negatieve reacties over ons heen.”