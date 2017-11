Vrouw die kind op Amsterdam CS achterliet aangehouden

De vrouw kon op straat in Amsterdam worden aangehouden dankzij tips van alerte burgers. Wie ze is en wat de relatie is met het jongetje, moet nog worden uitgezocht. Ze moet nog worden verhoord.



De politie kwam de vrouw op het spoor nadat camerabeelden van haar waren getoond. Op het beeldmateriaal is te zien dat de vrouw met twee rolkoffers door Amsterdam Centraal Station loopt. Daarop kwamen verscheidene tips binnen. Gecombineerd met de informatie die de politie zelf al had, leidde dat vandaag tot de aanhouding van de vrouw.



Het jongetje, dat vermoedelijk zo'n vier of vijf jaar oud is, is inmiddels opgevangen in een pleeggezin en maakt het goed. Hij sprak geen woord sinds hij was gevonden en was niet als vermist opgegeven. Meerdere tolken probeerden tevergeefs met het jongetje te communiceren. ,,Een ongebruikelijke zaak", aldus een woordvoerder van de politie Amsterdam vanmorgen. De Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek naar wat het best is voor het kind.



Volgens deskundigen kan het niet anders dan dat er een enorm drama achter schuilt. ,,Zo’n stap zet je niet zomaar”, zegt Barbara Muller (45), oprichtster van stichting De Beschermde Wieg. Astrid Werdmuller van Stichting Fiom (gespecialiseerd in ongewenste zwangerschappen): ,,De vrouw die naast het jongetje loopt, bijna hand in hand, hoeft niet de moeder te zijn. We weten niet wat er achter zit.''