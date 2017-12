Vrouw die jongetje achterliet op Amsterdam CS is zijn moeder

Paniek! Sin­ter­klaas­ca­deaus van Intertoys komen maar niet

14:49 Intertoys kampt met een forse leveringsachterstand: veel sinterklaascadeaus zijn nog niet bij de consumenten afgeleverd. En om het nog erger te maken, is de klantenservice van Intertoys overbezet. ,,Ik wacht nu al 9 dagen voor noppes. Bellen kan niet, je krijgt niet eens verbinding of de wachttijd is meer dan een halfuur'', aldus boze klant José Ulijn.