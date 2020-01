Vrouw die jongetje aanviel en tegen hoofd schopte, blijkt Haarlemse (24)

Vrijdagavond meldde de politie dat er in de zaak een vrouw was aangehouden, maar kon toen nog niks zeggen over haar identiteit.

In de bosjes

Daarna ging ze ervandoor. Het vriendje verstopte zich tijdens de mishandeling in de bosjes. Nadat hij zijn mishandelde maatje overeind had geholpen, fietsten de twee naar huis. Daar is de politie gewaarschuwd. Het slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis.