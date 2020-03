Vrouw (84) verliest man en komt enkele dagen later om door brand

Van een explosie is volgens de buurvrouw geen sprake geweest. ,,Ik schrok rond een uur of drie wakker van sirenes. Ik dacht eerst dat het achter ons huis was, maar het huis van de overburen stond in brand”, vertelt ze. De buren zijn aangedaan en zoeken steun bij elkaar. Samen vangen ze de kleindochter van de overleden vrouw op.