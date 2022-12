Vrouw (83) overlijdt bij brand in haar eigen woning: ‘Hier waren we al jaren bang voor’

UPDATEEen 83-jarige vrouw uit Gouda is zaterdagochtend omgekomen bij een brand in haar eigen woning. Buurtbewoners reageren geschrokken. ,,Hannie was zo’n lieve vrouw.” Maar ze zagen het ook wel een beetje aankomen en sloegen daarom al enkele jaren geleden alarm.

José en Wim Bok schrikken zich zaterdagochtend rond 8:45 uur rot als zij een hoop rook in de woning van hun overbuurvrouw zien. ,,Binnen drie minuten zag ik ook flinke vlammen in de vitrage”, vertelt José, die meteen 112 belde.

Het stel wilde eerst nog naar binnen gaan om hun oude en alleenstaande buurvrouw te redden. ,,Maar de vlammen waren al te groot. Dat was met gevaar voor eigen leven”, vertelt Wim Bok. ,,We hebben ondertussen wel keihard op de deur gebonkt bij de directe buurman, zodat hij zo snel mogelijk naar buiten kwam.”

De omgekomen vrouw woonde in een hoekhuis op de Veenzoom. De brandweer rukte rond 9:30 uur uit om de brand te blussen. Hoewel het vuur al rond 10:00 uur onder controle was, kon de bewoonster, die het huis huurde van de woningcorporatie, niet meer worden gered.

Vreselijk

Dat de vrouw is omgekomen, noemt haar directe buurman Ivo de Jong vreselijk. ,,Maar ik zag het ook wel een beetje aankomen”, vertelt hij. ,,Mijn buurvrouw was al een beetje in de war. Ze sloeg vaak met deuren.”

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, weet de brandweer nog niet. De hulpdienst kon wel voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het huis van Ivo de Jong. ,,Ik werd vanochtend wel een beetje gek wakker. Ik hoorde het gebonk van José en Wim en hoorde allerlei dingen klapperen bij de buurvrouw. Toen ik op de overloop allemaal rook in mijn huis zag, ben ik gauw met mijn hond naar buiten gegaan.”

Zijn maar spullen

Het huis van De Jong werd zaterdag al snel weer vrijgegeven. ,,Ik heb enkel wat rookschade en er is wat behang losgelaten. Maar dat zijn maar spullen. Het ergste is dat Hannie is omgekomen.”

Veel bewoners van de Veenzoom komen zaterdagochtend samen om stil te staan bij het overlijden van hun buurvrouw. ,,Het was een hele lieve vrouw met wie ik fijn kon praten. Ik bracht haar vaak eten en dan hadden we goede gesprekken”, vertelt buurtgenote Beketa, die met tranen in haar ogen naar de afgebrande woning kijkt.

Aan de Veenzoom in Gouda is een vrouw om het leven gekomen na een felle woningbrand.

Gas

Ivo de Jong is overigens niet de enige in de buurt die het tragische ongeval al een beetje zag aankomen. ,,De hele buurt keek naar Hannie om en lette goed op haar”, vertelt Wil Bol, die met haar man Jan even verderop woont en de sleutel van Hannie had. ,,Twee jaar geleden heeft ze met Pasen al een pan droog laten koken, waardoor er rook ontstond. Hannie zat rustig buiten alsof er niets aan de hand was. Toen is haar woning al wel van het gas afgehaald.”

Het was niet het enige moment waarop omwonenden zich zorgen maakten over de vrouw die ‘al zeker 25 jaar’ op de Veenzoom woonde. ,,Ze zat vaak met waxinelichtjes op de grond”, vertelt José Bok. ,,Enorm gevaarlijk. Dat dit zou gebeuren, daar waren we eigenlijk al jaren bang voor.”

Alarm

Het was aanleiding voor de buren om alarm te slaan bij de hulpverlening. ,,Maar ze wilde niet weg. Het was een fantastische vrouw, maar ze was ook enorm eigenwijs. Ze nam maar geen hulp aan”, laat Wil Bol weten. ,,Eén keer in de week kwam er wel iemand van de thuiszorg langs om te kijken hoe het met haar ging, maar ook daar nam ze geen hulp van aan. Die mensen mochten níets van Hannie doen.”

Burgemeester Pieter Verhoeve, die de gehele ochtend in de buurt heeft rondgelopen, reageert geschrokken op de dood van de 83-jarige Goudse. ,,Een woningbrand komt natuurlijk vaker voor, maar dat daarbij iemand overlijdt, is enorm tragisch. Ik ben hier om mee te leven met de familie en buren. Dit is ingrijpend.”

Zo betrokken

Of de vrouw meer hulp had moeten krijgen of uit huis geplaatst had moeten worden, weet Verhoeve niet. ,,Ik ken de situatie natuurlijk niet en we weten ook nog niet hoe de brand is ontstaan. Je kunt natuurlijk nooit iemand zomaar uit huis plaatsen. Dat de buurt zo betrokken was bij deze vrouw, is wel erg mooi om te zien.”

Op dit moment doet de politie forensisch onderzoek naar de brand en de brandweer een brandonderzoek. Maandag hopen zij met meer informatie te komen.

Burgemeester Pieter Verhoeve praat met de brandweerlieden en andere betrokkenen die aanwezig zijn.

