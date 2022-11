Vrouw (81) aangehouden na dodelijke worsteling met andere patiënte in ziekenhuis Den Bosch

met videoEen vrouw van 81 wordt ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor de dood van een 78-jarige vrouw in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. De twee vrouwen kregen in de nacht van woensdag op donderdag een handgemeen. De aanleiding is niet bekend. Bij de ruzie viel het slachtoffer uit haar ziekenhuisbed op de grond. Daarna bleek dat ze was overleden.

De oudste van de twee vrouwen, die uit de Brabantse gemeente Heusden komt, is in het ziekenhuis aangehouden. Gezien haar gezondheidssituatie staat ze onder medisch toezicht. Het is nog niet mogelijk geweest om haar te horen, meldt de politie Oost-Brabant. Het is aan de officier van justitie te bepalen wat er verder gebeurt.

Het slachtoffer komt uit Vught. Ze lag in haar bed toen de andere vrouw haar kamer binnenkwam. Waarom die vrouw dat deed, is niet bekend. De politie zegt vanwege privacy geen verdere mededelingen te doen over slachtoffer en verdachte. Het ziekenhuis meldde eerder dat het slachtoffer uit Vlijmen komt, maar dat klopt volgens de politie niet.

Volgens de politie is er ‘geen aanleiding om te denken’ dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden.

‘Tragisch incident’

Op de website van het JBZ is te lezen dat deze afdeling, Van Neynsel, bestemd is voor oudere patiënten met lichamelijke aandoeningen, meestal in combinatie met psychische en/of sociale problemen. Zonder bijzonderheden te vertellen werd het incident door het ziekenhuis zelf gemeld. De politie is begonnen met een onderzoek door agenten van de recherche en forensische opsporing. Het overlijden werd rond 02.25 uur door de politie naar buiten gebracht. Een politiewoordvoerder kon iets later de locatie bevestigen.

Het JBZ laat in een verklaring weten dat er ‘een tragisch incident’ heeft plaatsgevonden op een afdeling in het ziekenhuis. ‘Onze gedachten gaan uit naar de familie van de overleden patiënt. Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Een persoon is onder verdachte omstandigheden overleden in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm De onderzoeken naar de verdachte dood van de 78-jarige patiënt gaan volgens de politie zeker nog uren duren. © Bart Meesters/Meesters Multimedia

Volledig scherm De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd in het ziekenhuis aan de Henri Dunantstraat in Den Bosch. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm De politie bracht de verdachte dood in Den Bosch in de nacht van woensdag op donderdag naar buiten, rond 02.25 uur. © Meesters Multi Media / Bart Meesters