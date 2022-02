Vrouw (71) dood na beknelling in carport Zandvoort

Liefde bloeit op in supermarkt: er is zelfs een baby voortgeko­men uit actie met roze mandjes

Er hangt liefde in de lucht bij het filiaal van Jumbo in Vathorst. Single klanten kunnen op Valentijnsdag een roze mandje pakken voor hun boodschappen. Zodat andere klanten weten dat ze een kans maken. Dat leverde in voorgaande jaren al leuke reacties op. ,,Het is weer eens iets anders dan Tinder.’’

10 februari