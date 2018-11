Vrouw (46) uit Oss omgekomen bij ongeval op A59 bij Rosmalen, 4 familieleden gewond

LIVE | Sint in Zaandam, rellen bij demonstra­tie Rotterdam

13:27 Sinterklaas is aangekomen in Zaandam. De landelijke intocht verloopt zonder grote problemen, maar een anti-Pietdemonstratie in Rotterdam loopt helemaal uit de hand. Ook op andere plekken in het land zijn demonstraties en opstootjes. Mis niks via ons liveblog.