Vrouw (35) uit Veenendaal vermist na aanvaring met plezierboot op Lek, zoekactie bij daglicht hervat

Een pleziervaartboot kwam vrijdagavond in botsing met een tanker en is daarna gezonken, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Op het plezierbootje waren vijf mensen aanwezig. Vier van hen zijn door een persoon met een vissersbootje in veiligheid gebracht. De man van de vermiste vrouw is met snijwonden naar het ziekenhuis gebracht. Over de andere drie opvarenden is nog geen verdere informatie bekendgemaakt.