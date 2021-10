Vrouw (26) overlijdt na vaag stap-incident in Heerenveen, burgemeester vraagt om kalmte

UpdateEen incident met een 26-jarige vrouw in Heerenveen veroorzaakt al ruim een week onrust in het Friese dorp. De vrouw werd na een avondje stappen met een vriendin in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht en is vandaag overleden.

Burgemeester Tjeerd van der Zwan maakte het overlijden van Lisette Elzinga vanavond bekend tijdens een persconferentie van gemeente en politie. Die laatste begon een onderzoek nadat de vrouw op vrijdagmorgen 15 oktober in zorgwekkende toestand ‘vanuit een woning’ in de gemeente naar het ziekenhuis was gebracht. Elzinga werd er in een kunstmatige coma gehouden.

Sindsdien gonst het van de geruchten. Zo wordt er gespeculeerd over een overdosis ghb tijdens een thuisfeestje met lokale ondernemers. Namen van de vier vermeende betrokkenen worden ook genoemd. Deze site heeft hen stuk voor stuk benaderd maar niemand wil reageren. Op eentje na. Hij vertelde niks te maken te hebben met het incident. ,,Ik ben Lisette en een vriendin de avond ervoor toevallig tegengekomen in een horecagelegenheid. De andere genoemde heren waren daar ook. Ik ben weggegaan toen ze er allemaal nog waren’’, zei de man.

Naming and shaming

Op sociale media ging vorige week zelfs een bericht met foto's van twee van de vermeende betrokkenen rond met de tekst: ‘de ergste die straf die jullie moeten krijgen, hebben we helaas niet in Nederland.’ Uit bezorgdheid over een opflakkerende volkswoede speelden we de post door aan de bestuursadviseur van Heerenveen. Hij verklaarde op de hoogte te zijn van het bericht en vertelde dat de gemeente nauw contact met de politie had over de ontwikkelingen.

Burgemeester Van der Zwan zei tijdens de persconferentie begrip te hebben ‘voor de emoties die leven’ maar vraagt ‘iedereen’ rustig te blijven. ,,Ga niet speculeren. Het is nu tijd om stil te staan bij het verdriet van de familie en hen te ondersteunen.”

Waardoor of waaraan Lisette Elzinga is overleden is niet bekendgemaakt. Er bestaat volgens de burgemeester nog veel onduidelijkheid. ,,Het is aan de politie om hier onderzoek naar te doen, maar ik wil dat de onderste steen boven komt”, sprak hij.

Verdachte

De politie verklaarde vorige week tegenover deze site dat nog niet duidelijk was wat er vooraf was gegaan aan het incident en of er strafbare feiten waren gepleegd. Van aanhoudingen was volgens haar geen sprake.

Vanavond maakte ze bekend dat maandag een verdachte was aangehouden. De politie verdenkt hem van overtreding van de Opiumwet, meer bepaald het voorhanden hebben van verboden middelen. Hij werd na verhoor weer heengezonden op last van het Openbaar Ministerie wegens onvoldoende redenen om hem vast te houden. De politie zei ook dat toxicologisch onderzoek zal worden verricht op het stoffelijk overschot van de overledene.

Bediening

Lisette Elzinga werkte in de bediening in de Heerenveense horeca. ,,Een ontzettend lieve jonge vrouw’’, zegt een voormalige werkgeefster. Ze nuanceert het ‘avondje stappen’. ,,Lisette was gewoon even weg met een vriendin. Ze dronk graag een wijntje maar was geen stapper.’’ Volgens de vrouw, die haar naam niet gepubliceerd wil zien, ontmoetten de twee meiden de genoemde mannen in een horecagelegenheid en gingen ze daarna mee naar de woning van een van hen. ,,Daar is Lisette out gegaan door drugs’’, meent de vrouw.