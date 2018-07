'Vroeger raakten kinderen ook gewond tijdens het spelen, nu wordt dat flink uitvergroot'

Huizenprij­zen exploderen: steden worden onbetaal­baar

9:51 Koopwoningen zijn duurder dan ooit. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster stegen de huizenprijzen in juni tot boven de piek van mei. De prijzen stegen in juni bijna 9 procent in vergelijking met een jaar eerder.