Vroege kerstversierders gezocht voor fotoreportage

Het gaat ons perse niet om veel, meer, meest - misschien heeft u wel een kerstkandelaar die al 20 jaar op dezelfde plaats staat of hangt u de lichtjes in precies dezelfde boom als uw moeder en uw opa dat al deden. Aan de andere kant: voor een hysterisch verlicht balkon halen we onze neus ook niet op. Meedoen? Mail voor 18 november uw naam, telefoonnummer en adres naar magazine@dpgmedia.nl met een foto van uw voortuin of vensterbank zodat we alvast een idee hebben hoe uw huis eruit ziet. Wordt u uitgekozen dan willen we de in de week van 25 november in de avond komen maken.