Vroege files voor 450.000 Nederlandse wintersporters

Provincie Zeeland eet sober, Brabanders eten en borrelen voor miljoenen

23 februari VLISSINGEN - In het Brabantse provinciehuis is in drie jaar tijd voor ruim 4 miljoen euro aan gemeenschapsgeld gegeten en gedronken. Daarmee gaan de Brabanders landelijk aan de leiding, blijkt uit een duik in de rekeningen. Zeeland is een stuk zuiniger, met nog geen half miljoen in drie jaar tijd.