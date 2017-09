Vrijwilliger voor vorst en vaderland

Ook deze Prinsjesdag rijdt hij weer mee in het Ere-Escorte Cavalerie, dat de koning begeleidt. Harry Kampen slaat geen editie over. Zelfs niet toen hij een been brak. ,,In het zadel voelde ik amper pijn.''

'Dit was mijn meest memorabele Prinsjesdag'', zegt Harry Kampen. Trots laat hij een foto zien uit 2010, van de jaarlijkse generale repetitie op het strand van Scheveningen. Kampen rijdt fier vooraan en geeft aanwijzingen. ,,Twee weken ervoor brak ik mijn kuitbeen toen ik van een paard viel. Verschrikkelijk. Ik zei tegen de dokter: 'Ik heb een afspraak met de koningin. Ik zal eerder sterven dan deze afspraak afzeggen.' Met een speciale laars en nog wat aanpassingen kon ik toch meedoen. In het zadel voelde ik amper nog pijn.''



Al vijftien jaar maakt Harry Kampen deel uit van het Ere-Escorte Cavalerie, één van die wonderlijke tradities die Prinsjesdag maken tot wat het is. Kampen, in het dagelijks leven luitenant-kolonel der cavalerie in dienst van de Koninklijke Landmacht, is een bekend gezicht in het gezelschap dat Willem-Alexander en Maxima begeleidt op hun tocht van Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal. Een vrijwillige taak, maar één waar de 52-jarige Hagenaar grote waarde aan hecht.



,,Het Ere-Escorte is een jaarlijkse geste om trouw en aanhankelijkheid te tonen aan het koninklijk huis. Prinsjesdag is een van de weinige officiële gelegenheden waar onze nationale identiteit en verbondenheid zo goed tot uiting komen. Van advocaat tot bakker: alle beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd onder de ruiters. Al heeft een belangrijk deel zijn dienstplicht vervuld bij de cavalerie.''

Volledig scherm Harry Kampen als lid van het Ere-Escorte Cavalerie tijdens Prinsjesdag. © Monique Baardman

Rookbommen

Een waardevolle traditie dus, die in 1940 verdween, om pas een kwarteeuw later weer in ere te worden hersteld. In 1972 nam een groep officieren van de cavalerie het initiatief om Prinsjesdag zijn oude glorie terug te geven. Tegen de tijdgeest van provo en rookbommen in, kreeg het land zijn traditie terug. Typerend, zegt Kampen. ,,Daarmee bewees het instituut boven alle tijden te staan.''



Het Ere-Escorte wordt ondersteund door Defensie, maar heeft een particulier karakter. De deelnemers zijn vrijwilligers, en de paarden worden beschikbaar gesteld door vrijwilligers uit het hele land. Kampen: ,,Dat moet ook wel, want de landmacht zelf heeft allang geen paarden meer.''



Kampen heeft meer dan enige affiniteit met paarden en militaire historie. Hij heeft de Napoleontische Cavalerie Vereniging opgericht, een club die historische veldslagen uit de tijd van Napoleon nabootst, hij is actief binnen de Nederlandse Vereniging voor Bereden Wapenvaardigheid Saint Georges en voorzitter van de Militaire Rijvereniging 'Te Paard', afdeling 's-Gravenhage.

Veldslagen

De demonstraties en historische veldslagen die worden gespeeld noemt hij geen rollenspelen, maar optredens om op een actieve manier de geschiedenis toegankelijk te maken voor een breed publiek.



Kampen is een enthousiast verzamelaar van alles wat met de cavalerie en militaire geschiedenis te maken heeft. Alles in zijn bovenwoning aan een statige Haagse laan verwijst naar deze interesses. De inrichting houdt het midden tussen een officiersmess en een jachtslot.



Zijn eigen paard Zen is in 2015 overleden, maar er worden alweer twee nieuwe paarden opgeleid op een stal bij Hazerswoude. De ambitie is duidelijk. ,,In de toekomst lopen ook zij hopelijk mee in het Ere-Escorte.''